Cardone: “Ecco quanto potrà spendere la Lazio e cosa chiede Gattuso”

07.07.2026 15:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Cardone: “Ecco quanto potrà spendere la Lazio e cosa chiede Gattuso”
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È intervenuto ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone. Il futuro di Gila, la situazione tra i pali e non solo: queste le sue parole sul momento della Lazio. “Ieri il procuratore di Gila è stato a Roma per parlare con la Lazio, con Lotito e Fabiani per conto del Milan”.

L’agente fa da spola e riferisce le richieste. Al momento ballano 5 milioni. Ad ogni molto filtra ottimismo da tutte per parti in causa, anche perché è difficile che qualche squadra possa garantire questo stipendio al giocatore”.

Tra Provedel, Gila e Romagnoli, la Lazio avrà intorno ai 18-20 milioni da spendere. La priorità di Gattuso è un difensore. Mandas e Motta dovrebbero rimanere, saranno loro i portieri. La novità in questi giorni è che Tavares era stato accostato al Porto, ma la sua cessione non mi risulta così scontata”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.