WOMEN | Lazio, al via la rivoluzione: tanti addii pesanti in vista
07.07.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - La Lazio Women riparte da Celano. Dal 20 al 30 luglio, la squadra di Grassadonia (che resterà in panchina) svolgerà lì la sua preparazione. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico si troverà a guidare un gruppo senza tante big che lasceranno Formello: tra queste Le Bihan, Piemonte e Oliviero, che passerà alla Roma (è stata pagata la clausola rescissoria presente nel suo contratto). Andranno via anche Durante e D'Auria, che è stata controriscattata dalla Juventus. A fronte di tutte queste uscite, presto la società affonderà per i nuovi acquisti.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.