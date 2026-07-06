Calciomercato Lazio | L'Espanyol guadagna da Gila al Milan: il motivo
06.07.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Gli occhi della Spagna sulle trattative di Formello. Nel mirino c'è l'addio di Mario Gila, a un passo dal trasferimento al Milan per una cifra vicina ai 25/30 milioni di euro. Della plusvalenza sulla cessione del centrale, la Lazio dovrà dare il 50% al Real Madrid che si era appunto riservato un'alta percentuale sulla futura rivendita del giocatore.
C'è un'altra squadra, però che guadagnerà da questo trasferimento. Si tratta dell'Espanyol: Mario Gila, infatti, è nato a Barcellona e ha vestito la maglia del club nella stagione 2017/18. Per questo, come riportato dal portale spagnolo pericos.es, la società percepirà un 'premio di formazione' dalla FIFA per la crescita del calciatore.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.