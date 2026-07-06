Schira annuncia: "Lulic è pronto a tornare alla Lazio"
06.07.2026 09:30 di Simone Locusta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
La Lazio cerca una figura da inserire in dirigenza. Un nome che sappia cosa vuol dire vivere nel mondo biancoceleste. Dopo il 'no' di Angelo Peruzzi per il ruolo di club manager, sembra che la Lazio stia provando a convincere Senad Lulic a tornare a Formello, questa volta da dirigente. Secondo il giornalista Nicolò Schira, l'eroe del 26 maggio sembra essere infatti molto vicino: "Senad Lulic è pronto a tornare alla Lazio per essere incluso nella gestione del club", questo il suo post su X.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.