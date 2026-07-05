Ex Lazio | De Vrij, la stoccata all'Inter: "Volevo tornare a essere importante"

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Stefan de Vrij, a margine dell'amichevole tra Panathinaikos e Ajax, ha rilasciato un'intervista a ESPN. Nel corso della chiacchierata ha spiegato il perché ha deciso di lasciare l'Inter e la Serie A per trasferirsi in Grecia. Le sue parole sono apparse come una frecciatina nei confronti dell'ex club: "Il mio contratto era in scadenza e volevo tornare a essere un giocatore importante da qualche parte. Purtroppo, l'anno scorso non ho giocato molto all'Inter".

"Poi ho scoperto questo bellissimo club storico che non vince trofei da molto tempo. Stanno lavorando a un progetto molto valido e hanno imboccato la strada giusta con un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo allenatore giovane e moderno. La cosa mi ha attratto. E poi ero in vacanza ad Atene, un posto fantastico. Se quella vacanza ha avuto un ruolo? Sì, diciamo che è stata una coincidenza".

Sull'opzione Feyenoord, glissa così: "No, non ho sentito nulla al riguardo. È stato difficile, mi sarebbe piaciuto molto esserci. Purtroppo, a causa di un piccolo infortunio, non è stato possibile. Ma sono ancora a disposizione della Nazionale".

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