Lazio, definito il piano estivo: ritiro in due fasi e test in arrivo
05.07.2026 09:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Prende sempre più forma il programma del precampionato della Lazio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il ritiro si svolgerà interamente a Formello e sarà suddiviso in due fasi: la prima, dal 13 al 25 luglio, si terrà a porte chiuse; la seconda, dal 28 luglio al 9 agosto, sarà invece aperta ai tifosi. In calendario sono previste sei o sette amichevoli, con Frosinone, Reggina e Barletta tra le avversarie più accreditate.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.