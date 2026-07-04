Calciomercato Lazio | Doppio colpo in difesa? Si riapre la pista Coppola
RASSEGNA - La difesa della Lazio cambia pelle. Il doppio addio Romagnoli - Gila potrebbe stravolgere il reparto arretrato e per limitare i danni i biancocelesti sono chiamati a intervenire rapidamente sul mercato. Al fianco di Provstgaard, verso la promozione a titolare, arriverà un nuovo centrale e i nomi più quotati sono quelli di Sergi Dominguez e Diego Coppola, da tempo nei radar del club.
Negli scorsi giorni, sembrava che la via più percorribile fosse quella di acquistare solamente un nuovo centrale, affidandosi a Patric e Gigot come riserve, ma nelle ultime ore sembra prendere quota anche l'ipotesi di un doppio colpo. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, per arrivare a Dominguez potrebbero bastare anche 7-8 milioni, mentre per Coppola il Brighton ha aperto all'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto.
Questo nuovo scenario, dunque, rende possibili gli arrivi di due nuovi difensori giovani, ai quali spetterebbe l'arduo compito di non far rimpiangere i partenti Romagnoli e Gila.