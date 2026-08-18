Lazio, la campagna abbonamenti si avvia verso il record negativo: la situazione

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sospensione di giovedì scorso "al fine di predisporre la procedura dell'emissione dei segnaposto agli abbonati di curva e distinti" per la partita di Coppa Italia contro il Mantova, il Corriere dello Sport riporta che la Lazio ha riaperto nella giorna di ieri la campagna abbonamenti.

I numeri delle sottoscrizioni, prima della pausa, corrispondevano a circa 3500 e la previsione è che il trend non cambierà in modo rilevante: la chiusura è in programma per il 20 agosto e tutto lascia intendere che ci si avvii verso il record negativo di abbonamenti della gestione Lotito.

Infatti, il punto più basso dell'attuale proprietà era stato raggiunto dieci anni fa all'inizio della stagione 2016/17, quando furono staccate soltanto circa 6000 tessere. La protesta dei tifosi, pertanto, prosegue senza tregua, e per il presidente della Lazio è un altro clamoroso campanello d'allarme, meritevole sicuramente di un'attenzione diversa.