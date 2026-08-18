Tedesco: "Voglio costruire qualcosa e portare il Bologna in Europa"

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Parla Domenico Tedesco. Il nuovo allenatore del Bologna ha rilasciato una lunga intervista a Kicker parlando della sua avventura in rossoblù, che inizierà contro la Lazio di Gattuso alla prima giornata di Serie A. Di seguito le sue parole: "L’esperienza europea ha lasciato un segno positivo su tifosi, giocatori e dirigenza, ha portato entusiasmo e nuovo slancio, convincendo giocatori che quattro anni fa non sarebbero mai venuti qui. Ora dobbiamo colmare i vuoti lasciati dalle partenze e farlo efficacemente. La voglia di tornare a giocare in Europa c’è, ma con una concorrenza così agguerrita non sarà affatto facile".

"Quando di recente è arrivata la nuova chiamata ho pensato: 'Ora è il momento giusto'. In Serie A chiunque può battere chiunque... Il budget e le risorse finanziarie sono fattori determinanti. Il mio obiettivo è lavorare qui il più a lungo possibile e costruire qualcosa".