Calciomercato Lazio | Di Marzio: "Ci sono novità sull'operazione Icardi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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CALCIOMERCATO LAZIO - Il possibile matrimonio tra la Lazio e Icardi sembra aver subito una frenata. L'argentino, svincolato e alla ricerca di una nuova avventura, avrebbe deciso di mettere in stand-by la trattativa col club capitolino, prendendosi il tempo necessario per valutare con attenzione le prossime mosse per il suo futuro.

Come racconta Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi la dirigenza della Lazio avrebbe compiuto un passo importante, formulando una proposta economica concreta all'entourage del giocatore. Nonostante un'iniziale apertura sia da parte di Icardi che dei suoi agenti, la situazione ha subito avrebbe rallentamento.

Alla base di questo tentennamento non ci sarebbero motivazioni di natura economica o insoddisfazione per le cifre proposte. Le valutazioni di Icardi, in questa fase cruciale della sua carriera, si stanno concentrando esclusivamente sull'aspetto sportivo. L'attaccante non vuole assolutamente sbagliare scelta proprio adesso e preferisce prendere tempo. La pista che lo porterebbe a Formello, ora, sembra essere in salita.