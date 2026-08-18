Ufficiale, Fullkrug saluta la Serie A: è un nuovo giocatore del Werder Brema

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Niclas Fullkrug dice addio alla Serie A per tornare a Werder Brema. L'attaccante tedesco, reduce dall’esperienza al Milan e di nuovo al West Ham e seguito anche dalla Lazio, ha deciso infatti di tornare in Germania a titolo temporaneo.

Queste le parole del tecnico Daniel Thioune sull’operazione: “Niclas è un classico marcatore, è fisicamente forte, molto bravo nel gioco di testa, tecnicamente bravo e può fare le palle. Arricchirà il nostro gioco in ogni caso. È anche un leader assoluto che va avanti dentro e fuori dal campo. Conosce ancora diversi giocatori del suo ultimo periodo al Werder, lo stesso vale per lo staff, quindi non avrà bisogno di un periodo di adattamento".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.