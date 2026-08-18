Mourinho in panchina con un occhio nero: scontro in allenamento

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Ha fatto tanto rumore l'immagine di José Mourinho in panchina nell'ultima amichevole del Real Madrid contro lo Schalke 04, visto che il tecnico portoghese si è presentato a guidare i Blancos con un occhio nero ben visibile sul volto. Il motivo è legato a quanto successo in allenamento alla vigilia della gara contro i tedeschi: non si è trattato di un litigio con un calciatore, ma semplicemente di una pallonata del tutto involontaria presa in faccia mentre si trovava in campo in allenamento. Come ha raccontato lui stesso, il livido è così evidente perché indossava gli occhiali da sole che hanno sbattuto contro il viso al momento del colpo.