Calciomercato Lazio | Icardi è la prima scelta: continua il pressing

18.08.2026 07:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Icardi è la prima scelta: continua il pressing
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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CALCIOMERCATO LAZIO - Mauro Icardi più di tutti. L'ex capitano dell'Inter è la prima scelta per l'attacco della Lazio. Gattuso ha chiesto un nuovo centravanti e l'argentino sembra poter fare proprio al caso dei biancocelesti. Come riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, la società vorrebbe provare a stringere in questa settimana per il suo arrivo per anticipare la concorrenza. Icardi, attualmente svincolato, avrebbe ricevuto anche altre offerte a cui non ha ancora risposto. La Lazio starebbe lavorando per accontentare tutte le sue richieste: proseguono i contatti tra le parti per capire se si potrà davvero arrivare a un accordo. 

Pubblicato il 17/08

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.