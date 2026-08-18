Calciomercato Lazio | Icardi è la prima scelta: continua il pressing
18.08.2026 07:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Mauro Icardi più di tutti. L'ex capitano dell'Inter è la prima scelta per l'attacco della Lazio. Gattuso ha chiesto un nuovo centravanti e l'argentino sembra poter fare proprio al caso dei biancocelesti. Come riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, la società vorrebbe provare a stringere in questa settimana per il suo arrivo per anticipare la concorrenza. Icardi, attualmente svincolato, avrebbe ricevuto anche altre offerte a cui non ha ancora risposto. La Lazio starebbe lavorando per accontentare tutte le sue richieste: proseguono i contatti tra le parti per capire se si potrà davvero arrivare a un accordo.
Pubblicato il 17/08
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.