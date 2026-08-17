Calciomercato Lazio | Caccia al difensore: tutti i nomi sulla lista di Fabiani

17.08.2026 15:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Caccia al difensore: tutti i nomi sulla lista di Fabiani
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dall’annuncio della necessità di acquistare un difensore e un attaccante da parte di Gattuso nulla è cambiato, tranne l’arrivo di Frattesi a centrocampo. Un acquisto che non cambia le necessità della Lazio, che continua a valutare nomi sia in difesa che in avanti.

In quest’ottica vanno letti i ritorni di fiamma per Dominguez e Rugani, ma anche gli altri nomi accostati negli ultimi giorni alla Lazio. Come vi abbiamo rivelato in anteprima, è stato proposto Mujaid Sadick del Genk negli ultimi giorni a Fabiani, che continua però a valutare anche altri nomi.

Come riporta l’edizione odierna del Tempo rimangono in lista anche Josip Sutalo dell’Ajax e Ibe Hautekiet dello Standard Liegi, oltre a Stefan Chaloupek dello Slavia Praga per cui la Lazio avrebbe già presentato una proposta. Tanti nomi, ma possibilità economiche limitate: non è da escludere che la ricerca di un difensore possa proseguire fino agli ultimi giorni di mercato.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.