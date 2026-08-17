Calciomercato Lazio | Caccia al difensore: tutti i nomi sulla lista di Fabiani
RASSEGNA STAMPA - Dall’annuncio della necessità di acquistare un difensore e un attaccante da parte di Gattuso nulla è cambiato, tranne l’arrivo di Frattesi a centrocampo. Un acquisto che non cambia le necessità della Lazio, che continua a valutare nomi sia in difesa che in avanti.
In quest’ottica vanno letti i ritorni di fiamma per Dominguez e Rugani, ma anche gli altri nomi accostati negli ultimi giorni alla Lazio. Come vi abbiamo rivelato in anteprima, è stato proposto Mujaid Sadick del Genk negli ultimi giorni a Fabiani, che continua però a valutare anche altri nomi.
Come riporta l’edizione odierna del Tempo rimangono in lista anche Josip Sutalo dell’Ajax e Ibe Hautekiet dello Standard Liegi, oltre a Stefan Chaloupek dello Slavia Praga per cui la Lazio avrebbe già presentato una proposta. Tanti nomi, ma possibilità economiche limitate: non è da escludere che la ricerca di un difensore possa proseguire fino agli ultimi giorni di mercato.