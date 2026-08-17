Lazio - Mantova, gaffe all'Olimpico: spunta il video delle maglie dell'anno scorso - VD

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Pre partita complicato alla prima stagionale. La gara contro il Mantova è stata una disfatta sotto tutti i punti di vista per la Lazio, sia sul campo che fuori. Oltre al risultato maturato nei novanta minuti, che ha segnato la sconfitta e l'eliminazione dalla Coppa Italia dei biancocelesti, durante il riscaldamento è stato mostrato sui maxischermi dell'Olimpico il video di presentazione delle maglie dell'anno scorso. Insieme alle vecchie divise, quella celeste e quella bianca, nel filmato si vedono anche calciatori che non sono più alla Lazio, come per esempio il Taty Castellanos. Questa gaffe a circa mezz'ora dal fischio d'inizio ha immediatamente fatto il giro di tutti i social. E, se possibile, i tifosi adesso sono ancora più infuriati con la società.