Lazio fuori ai trentaduesimi di Coppa Italia: da quanto non accadeva
Inizia come peggio non poteva la stagione della Lazio. In un Olimpico deserto la squadra di Gattuso cade contro il Mantova e viene eliminata ai trentaduesimi di Coppa Italia, facendo registrare uno storico dato negativo. Dalla stagione 2007/08 infatti la Lazio aveva sempre raggiunto almeno i quarti di finale (tranne nella stagione 2010/11, quando si fermò agli ottavi).
Il dato che inchioda la Lazio è però un altro: escludendo gli anni con il format della Coppa Italia che prevedeva subito una fase a gironi, la Lazio non veniva eliminata così precocemente dalla coppa nazionale dalla stagione 1964/65, quando i biancocelesti persero al lancio della monetina nel turno di qualificazione contro il Napoli dopo uno 0-0 sul campo. L’anno precedente, nel 63/64, la Lazio fece ancora peggio: la squadra di Juan Carlos Lorenzo uscì subito contro il Cagliari al primo turno perdendo 1-0 in Sardegna.
L’ultima volta in cui la Lazio è stata eliminata alla prima gara giocata nella competizione risale però alla stagione 1993/94, quando la squadra guidata da Zoff perse 2-0 con l’Avellino tra andata e ritorno.