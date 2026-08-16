Lazio - Mantova, in tribuna c'è anche Tavares: lo scatto dall'Olimpico - FOTO

Il futuro di Nuno Tavares è ancora da decifrare. Potrebbe non essere più nella Lazio, si capirà di più nei prossimi giorni. Intanto, il portoghese - nel pomeriggio - ha lanciato un messaggio inequivocabile attraverso i social che lascia intendere quale sia la sua volontà. Sempre nelle ultime ore, sarebbe emerso anche l'interesse del Porto ma ancora niente di concreto.

Sui social, in serata, il terzino ha condiviso uno scatto dall'Olimpico, è in tribuna per assistere alla sfida dei biancocelesti contro il Mantova, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

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