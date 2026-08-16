Mimun: "Lazio inconsistente. Difesa preoccupante e quanto al gioco..."

La Lazio è stata eliminata dalla Coppa Italia, ai trentaduesimi, per mano del Mantova. Prima Ruocco e poi, in extremis, Cajazzo ha firmato il raddoppio consegnando definitivamente la vittoria ai lombardi. Sui social, con un post su X, Mimun ha commentato così la prestazione dei biancocelesti: "Ha meritato il Mantova, triste ma vero..Lazio inconsistente davanti e preoccupante in difesa. E quanto al gioco bisognerà rivolgersi a “chi l’ha visto”. E la coppa Italia era obbiettivo principale…".

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