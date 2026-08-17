Lazio-Mantova, l'analisi di Cucchi sull'eliminazione: "Questo è" - FT
17.08.2026 00:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico De Luca
Anche Riccardo Cucchi ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Mantova, e dunque l'eliminazione dalla Coppa Italia ai trentaduesimi di finale. Ecco allora il pensiero, condiviso sul proprio profilo X, della storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto': "Il Mantova ha giocato meglio della Lazio. Questo è". Di seguito il post:
Il Mantova ha giocato meglio della Lazio. Questo è.#LazioMantova— riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) August 16, 2026
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.