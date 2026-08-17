Lazio-Mantova, l'analisi di Cucchi sull'eliminazione: "Questo è" - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico De Luca

Anche Riccardo Cucchi ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Mantova, e dunque l'eliminazione dalla Coppa Italia ai trentaduesimi di finale. Ecco allora il pensiero, condiviso sul proprio profilo X, della storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto': "Il Mantova ha giocato meglio della Lazio. Questo è". Di seguito il post:

Il Mantova ha giocato meglio della Lazio. Questo è.#LazioMantova — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) August 16, 2026