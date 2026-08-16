Mantova, Modesto a Mediaset: "Sono contento, ma restiamo umili. La Lazio..."

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L'allenatore del Mantova Francesco Modesto è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la vittoria dei suoi contro la Lazio di Gattuso. Di seguito le sue parole:

"I ragazzi lavorano duro, giocare contro la Lazio ti mette in difficoltà, siamo stati bravi nel soffrire. Loro hanno avuto palle gol, mi è piaciuto il nostro spirito. Bello per tutta la nostra gente, ma il nostro campionato inizia sabato. Non voglio spegnere l'entusiasmo, ma dobbiamo rimanere umili e lavorare. I giocatori più giocano più prendono condizione, abbiamo tanti giovani, un gruppo che deve conoscersi ma man mano si farà. Sorpreso? Lo spirito dei ragazzi è importante, a noi serve, la Serie B è lunga e difficile. Lavorare contro giocatore di questo livello ben venga, così poi migliorare. Sono contento, li conosco bene e so come la vivono. Dal primo minuto, nelle difficoltà, si sono saputi anche difendere bene. Sono contento, ma il nostro campionato è un altro".