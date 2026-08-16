Coppa Italia, Lazio - Mantova: l'Olimpico è semivuoto

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La Lazio è pronta per fare il suo debutto in stagione, inizierà dalla Coppa Italia nel match casalingo contro il Mantova. È la prima gara ufficiale di Gattuso sulla panchina biancoceleste, chiamato a prendere il posto di Sarri. Una stagione impegnativa quella che sta per iniziare, fatta di incognite e scommesse e di un ambiente in fermento.

I tifosi, insoddisfatti e delusi dalla gestione societaria, hanno deciso anche quest’anno di non presenziare alle gare interne. L’atmosfera all’Olimpico, in occasione della sfida contro i lombardi, è tutt'altro che calorosa. Pochissimi i sostenitori che hanno deciso di entrare per assistere dal vivo all’esordio della squadra di Gattuso.

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