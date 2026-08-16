Calciomercato Lazio | Il Cagliari torna su Floriani Mussolini: contatti tra le parti

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Cagliari monitora con attenzione la situazione di Romano Floriani Mussolini. Il terzino biancoceleste non è certo di restare nella Capitale, può continuare a crescere altrove. La sua permanenza è incerta e il Cagliari ci sta pensando seriamente. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare importanti aggiornamenti sul futuro del difensore.

Il club rossoblù è alla ricerca di un nuovo elemento per la retroguardia e considera Floriani Mussolini un’opzione interessante anche in virtù dei costi contenuti dell’operazione e di un eventuale diritto di riscatto relativamente basso. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti. Situazione da monitorare.