Calciomercato Lazio | Il Cagliari torna su Floriani Mussolini: contatti tra le parti
16.08.2026 17:00 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Cagliari monitora con attenzione la situazione di Romano Floriani Mussolini. Il terzino biancoceleste non è certo di restare nella Capitale, può continuare a crescere altrove. La sua permanenza è incerta e il Cagliari ci sta pensando seriamente. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare importanti aggiornamenti sul futuro del difensore.
Il club rossoblù è alla ricerca di un nuovo elemento per la retroguardia e considera Floriani Mussolini un’opzione interessante anche in virtù dei costi contenuti dell’operazione e di un eventuale diritto di riscatto relativamente basso. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti. Situazione da monitorare.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.