Calori 'promuove' Frattesi: "La Lazio la giusta chance per tornare in auge"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Alessandro Calori ha parlato del mercato di alcune squadre di Serie A. L'ex calciatore è stato chiamato ad esprimersi anche sull'approdo di Davide Frattesi alla Lazio. Ecco allora le sue parole sull'operazione, appena resa ufficiale:

“Ha bisogno di giocare e la Lazio è la possibilità giusta per tornare in auge in ottica Nazionale. Con l’Inter ha giocato poco. Alla Lazio può fare bene: è un rinforzo interessante”.