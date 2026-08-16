Calori 'promuove' Frattesi: "La Lazio la giusta chance per tornare in auge"
16.08.2026 08:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Alessandro Calori ha parlato del mercato di alcune squadre di Serie A. L'ex calciatore è stato chiamato ad esprimersi anche sull'approdo di Davide Frattesi alla Lazio. Ecco allora le sue parole sull'operazione, appena resa ufficiale:
“Ha bisogno di giocare e la Lazio è la possibilità giusta per tornare in auge in ottica Nazionale. Con l’Inter ha giocato poco. Alla Lazio può fare bene: è un rinforzo interessante”.
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.