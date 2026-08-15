Coppa Italia | Udinese-Padova, la decide Davis: bianconeri ai sedicesimi
L’Udinese si impone per 1-0 sul Padova e stacca il pass per i sedicesimi di finale. Dopo una prima parte di gara bloccata, i padroni di casa passano in vantaggio poco dopo la mezz’ora. Tutto nasce da Zaniolo che serve Solet. Bella la sua imbucata per Davis abile ad eludere la marcatura di un difensore e a segnare a botta sicura. Prima che finisce la frazione Zaniolo avrebbe la palla del raddoppio ma il numero 10 bianconero calcia fra le braccia di Sorrentino.
Occasioni da ambo le parti
Nella ripresa Bortolussi non inquadra lo specchio della porta sciupando una buona occasione per il pareggio e dopo una girandola di cambi è Ekkelnkamp a sfiorare la rete del raddoppio calciando alto dal limite dell’area. A otto minuti dalla fine del tempo regolamentare, Solet salva sul diagonale di Bortolussi con il match che si conclude in favore della squadra di Runjaic.