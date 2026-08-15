Lazio - Mantova, invasione biancorossa all'Olimpico: il dato sui tifosi

15.08.2026 17:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio - Mantova, invasione biancorossa all'Olimpico: il dato sui tifosi
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© foto di Federico Serra

Si avvicina il fischio d'inizio di Lazio - Mantova, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La gara, in programma il 16 agosto alle 21:15, si giocherà in uno Stadio Olimpico praticamente vuoto, vista la contestazione dei tifosi biancocelesti che prosegue dallo scorso gennaio. Allo stadio, però, arriveranno tantissimi supporter biancorossi per seguire la formazione di Modesto: come riportato da tuttomantova.it, sono attesi circa 2mila tifosi del Mantova nel settore ospiti.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.