Lazio, la nuova formula per Frattesi cambia tutto: 3-4 milioni per due acquisti

15.08.2026 08:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, la nuova formula per Frattesi cambia tutto: 3-4 milioni per due acquisti

RASSEGNA STAMPA - Frattesi è finalmente arrivato e a Formello. Gattuso è il primo a essere soddisfatto, ma il cambio di formula dell'operazione, dopo il "giallo" di ieri mattina, ha modificato anche i piani della Lazio per gli ultimi giorni di mercato.

Restano infatti due rinforzi da regalare a Gattuso: un difensore e un attaccante. Il problema è il budget. Come scrive il Corriere dello Sport, la Lazio partiva da circa 8-9 milioni disponibili, ma il prestito oneroso di Frattesi è salito a 5 milioni: in cassa rimangono dunque 3-4 milioni per completare due operazioni, che dovranno essere necessariamente in prestito o a parametro zero e senza obbligo di riscatto.

Lo scenario potrebbe cambiare soltanto con qualche cessione. I nomi sono quelli di Nuno Tavares, tornato nel mirino del Milan, e soprattutto Alessio Romagnoli, che ha avuto nuovi contatti con l'Al-Sadd.

La priorità, oggi, è il difensore. Hautekiet dello Standard Liegi, per esempio, è difficilmente raggiungibile: i 5 milioni della clausola non rientrano nelle possibilità attuali della Lazio. Si cercano quindi soluzioni in prestito con diritto di riscatto, con Josip Sutalo dell'Ajax e Stepan Chaloupek dello Slavia Praga tra i profili valutati.

Più complicato, invece, il discorso per l'attacco: prima di inserire un nuovo centravanti bisognerà far posto in rosa, con Ratkov e Dia tra i principali candidati alla partenza. Il serbo ha rifiutato il Southampton, mentre per il senegalese al momento non sono arrivate offerte convincenti.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.