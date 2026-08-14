Gattuso: "Abbiamo un problema con l'indice di liquidità. Prima di comprare..."

A due giorni dalla gara di Coppa Italia contro il Mantova, valida per i trentaduesimi di finale, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso è stato intervistato da SportMediaset. Tra i tanti temi ha parlato anche di mercato e di quello che dovrà fare la società da qui alla fine di agosto. Di seguito le sue parole.

“Numericamente siamo in pochi, ringraziando Dio abbiamo fatto pochissimi danni. Toccando legno, abbiamo perso pochi giocatori per infortuni. Sicuramente un passo ancora in difesa dobbiamo farlo, ma devo dire chapeau per come stanno lavorando. Penso che c’è da fargli i complimenti per l’impegno e la professionalità che stanno dimostrando".

"Abbiamo un problema di indice di liquidità e prima di fare l’attaccante qualcuno deve uscire. Devo dire che sia Dia sia Ratkov e Artistico, prima dell’infortunio, si sono comportati bene. Per come vogliamo giocare sto cercando un giocatore funzionale per questa squadra, ma nulla toglie la professionalità e la bravura degli attaccanti che abbiamo. Ho parlato con loro e sanno che contro di loro non ho nulla. Stiamo cercando una tipologia di giocatore e vediamo e riusciamo a farlo, poi vanno rispettati anche quelli che abbiamo. Anche loro possono darci una mano”.