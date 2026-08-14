Lazio - Frattesi, il ritorno di chi ha l'aquila nel destino: il post dell'agenzia - FOTO

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Davide Frattesi è sbarcato nella Capitale. Il nuovo centrocampista della Lazio è pronto a ricominciare un'avventura sospesa nel tempo di tanti anni fa. Il tempo in cui, Davide, da ragazzo, sognava l'esordio nel grande calcio mentre prendeva a calci il pallone con la maglia biancoceleste.

Il ritorno di quel ragazzo a Formello è un esempio di come il destino rincorra certi eventi. Per chi indossa i colori della Lazio, poi, assume un significato ancora più particolare. Felice Pulici ci teneva a ricordare: "La Lazio ti entra dentro, ti cattura, è lei che ti sceglie, e come i giovani figli di Sparta, attrae a sé solo chi è disposto a soffrire. Perché quando c'è la Lazio di mezzo non c'è mai nulla di facile."

E infatti non sarà facile neanche stavolta. Perché la situazione in casa Lazio sa di frattura irricucibile, di una caduta che è sfociata nella devastazione. Eppure, nel clima della buia rassegnazione che attanaglia la piazza da tanto tempo, è tornato a bussare un sussulto di luce. Un briciolo di speranza aggrappato agli occhi di quel ragazzo, che dopo uno scudetto e aver solcato i campi della Champions League, sceglie di rimettersi in gioco in quella squadra, in quell'ambiente, che attragono a sé solo chi è disposto a soffrire. L'agenzia del calciatore, la Giuseppe Riso Sports, ha dedicato una grafica al ritorno di Frattesi alla Lazio. L'immagine vede il giocatore costruire un l'aquila biancoceleste con i Lego con la frase: "Costruito per volare fin da quando eri un bambino!".

Allora bentornato, Davide. In fin dei conti, probabilmente, la tua scelta l'avevi fatta già quando eri solo un bambino.