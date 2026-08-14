Lazio, Gattuso punta il Mantova: "Non sbagliamo l'approccio"
14.08.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
A due giorni dall'esordio ufficiale, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha presentato i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Di seguito le sue parole.
"La gara contro il Mantova? L'atteggiamento e l'approccio sono importanti. Loro andranno a mille, ci verranno addosso. Sono una squadra che rischia tanto, che porta tanti uomini e fa una pressione ultra offensiva. Ci vuole grande personalità e voglia. Non dobbiamo sbagliare l'approccio, senza dimenticare la fatica di questi giorni".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.