Lazio, Gattuso punta il Mantova: "Non sbagliamo l'approccio"

A due giorni dall'esordio ufficiale, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha presentato i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Di seguito le sue parole.

"La gara contro il Mantova? L'atteggiamento e l'approccio sono importanti. Loro andranno a mille, ci verranno addosso. Sono una squadra che rischia tanto, che porta tanti uomini e fa una pressione ultra offensiva. Ci vuole grande personalità e voglia. Non dobbiamo sbagliare l'approccio, senza dimenticare la fatica di questi giorni".