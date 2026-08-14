Belahyane può lasciare la Lazio: con l'arrivo di Frattesi lo spazio si riduce

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è a lavoro per il mercato in entrata, ma la rosa va anche sfoltita. Con l'arrivo di Davide Frattesi, il centrocampo della Lazio si rinforza. Nello stesso reparto, però, c'è chi avrà ancora meno spazio. L'avventura di Reda Belahyane in maglia biancoceleste ha avuto più ombre che luci, non è mai stato al centro del progetto e con l'arrivo di Frattesi il suo spazio si ridurrebbe ulteriormente. Proprio per questo motivo, secondo Il Messaggero, l'ex Hellas Verona può lasciare la Capitale.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.