Calciomercato Lazio | Nuno Tavares in uscita: sondaggio del Milan

CALCIOMERCATO LAZIO - Nuno Tavares è in uscita dalla Lazio. Con l'arrivo di Alfonso Pedraza, il terzino portoghese non è più centrale nei piani del club biancoceleste. Alle porte di Formello, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, ha bussato il Milan: il Diavolo è interessato a Tavares per rinforzare il proprio reparto arretrato (Estupinan è vicino alla cessione). I prossimi giorni saranno utili per capire se i rossoneri si inseriranno con insistenza per portare a Milano l'ex Arsenal.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.