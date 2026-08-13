Roma | Esplosione a Colleferro: boato fortissimo e allarme nella zona

Momenti di forte apprensione si sono vissuti nel pomeriggio lungo la direttrice di via Latina, nel tratto compreso tra i territori comunali di Colleferro e Artena, a causa di una violenta esplosione registrata all'interno del polo industriale. La deflagrazione, accompagnata da un boato sordo e di notevole intensità, è stata avvertita in modo distinto dai residenti della zona, provocando immediata preoccupazione e facendo scattare la macchina dei soccorsi.

L'evento si è verificato all'interno del perimetro dello stabilimento gestito dalla KNDS Ammo Italy, la struttura produttiva tristemente nota alle cronache locali anche con la denominazione storica di Simmel Difesa, situata nell'area del Quarto Chilometro. Trattandosi di un sito industriale ad alta specializzazione e storicamente legato alla lavorazione di materiali sensibili, la risposta delle autorità di protezione e sicurezza è stata immediata.

Sul posto sono confluite rapidamente le squadre dei vigili del fuoco, i mezzi di soccorso sanitario e le forze dell'ordine, mobilitate per prendere il controllo dell'area, avviare le operazioni di spegnimento o messa in sicurezza e accertare con precisione la dinamica tecnica che ha generato il forte scoppio. Gli accertamenti tecnici sono attualmente in corso per verificare l'esatto punto d'origine del guasto o dell'incidente all'interno dei reparti produttivi, mentre si valutano le ripercussioni strutturali e ambientali dell'accaduto.