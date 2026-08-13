Lazio, Calabresi (Dazn): "Frattesi? Inaspettato. Su Icardi vi dico che..."

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Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Marco Calabresi di DAZN ha parlato dell'acquisto di Frattesi, della suggestione Icardi e del mercato che dovrebbe fare la Lazio nei prossimi giorni.

FRATTESI - "Frattesi è un colpo inaspettato. Fa capire che c’è vita sul pianeta Lazio. Le parole di Gattuso sono state molto chiare: la squadra va completata. Arriva un giocatore di un reparto che per lui non è una priorità, ma porta la Lazio ad avere un signor centrocampo".

MERCATO - "La priorità della Lazio secondo me è il centravanti, più che il difensore. Vediamo come si evolverà la situazione Romagnoli. Provstgaard nella sua miglior versione ha fatto vedere qualcosa di importante. La Lazio deve fare gol perché così si vincono le partite. L’anno scorso la Lazio ha avuto un problema offensivo, nonostante abbia esterni importanti per una squadra di metà classifica. L’obiettivo principale dev’essere il centravanti, fermo restando che va preso un giocatore anche in difesa".

ICARDI - "Non ho informazioni su Icardi, ma mi fido di chi fa questo lavoro. Non vedo l’età come un problema. Se in condizione a 33 anni può ancora dare il suo contributo. Se l’alternativa è Pinamonti o altri giocatori di questo tipo, vado a prendere Icardi. Farei un investimento sul presente".

GATTUSO - "Gattuso si gioca tanto. La Lazio non poteva permettersi un allenatore da top club europeo. Non è un allenatore che ha riscosso grandi consensi, ma questa squadra può essere una ripartenza anche per lui. Dal punto di vista del carisma la Lazio difficilmente poteva ambire a qualcosa di meglio".