Calciomercato Lazio | Sondaggio per Sutalo. Ma c'è anche un altro club

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CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo attacco e Frattesi. La Lazio lavora su più tavoli, uno di questi è la difesa. Il mercato biancoceleste non si ferma al centravanti, richiesto da Gattuso, e al centrocampista dell'Inter, ormai a un passo. Il tecnico, infatti, ha manifestato la volontà di avere a disposizione anche un altro centrale.

Dopo il no di Markmann, l'affare sfumato per Sergi Dominguez e le difficoltà per arrivare ad Hautekiet, la Lazio avrebbe fatto un sondaggio per Josip Sutalo dell'Ajax, come riportato da Alfredo Pedullà. Si tratta di un difensore croato classe 2000, in uscita dal club olandese. È cresciuto nella Dinamo Zagabria, nel 2023 si è trasferito ad Amsterdam per circa 20 milioni di euro.

L'operazione appare complicata: la richiesta dei Lancieri per lasciarlo partire è di 12-13 milioni più bonus. Nei mesi scorsi ha rifiutato già due proposte dall'Arabia Saudita, e su di lui sarebbe forte anche l'interesse del Benfica. È un profilo da seguire che piace alla Lazio, che si sta guardando intorno per regalare un nuovo centrale a Gattuso. In bilico c'è anche la posizione di Romagnoli (su cui spinge l'Atalanta), motivo in più per un nuovo innesto nel reparto arretrato.