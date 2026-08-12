Lazio - Mantova, scelto l'arbitro del match: la designazione
12.08.2026 13:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
La Lega di Serie A ha emesso le designazioni arbitrali per la partita tra Lazio e Mantova, in programma domenica 16 agosto alle ore 21.15 presso lo Stadio Olimpico di Roma, e valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. A dirigere la sfida sarà Giuseppe Mucera, coadiuvato al VAR da Camplone. Di seguito la squadra arbitrale al completo.
LAZIO – MANTOVA — Domenica 16/08, h. 21.15
Abritro: Mucera
Assistenti: Cortese – Gentile
IV Uomo: Guida
VAR: Camplone
A.VAR: Giua
I PRECEDENTI CON MUCERA - Si tratta della prima volta che l'arbitro Mucera dirige una partita della Lazio. In passato aveva arbitrato solo la Lazio Primavera in un'occasione, nell'1-1 contro il Milan della stagione 2023/2024.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.