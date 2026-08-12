Lazio - Mantova, scelto l'arbitro del match: la designazione

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lega di Serie A ha emesso le designazioni arbitrali per la partita tra Lazio e Mantova, in programma domenica 16 agosto alle ore 21.15 presso lo Stadio Olimpico di Roma, e valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. A dirigere la sfida sarà Giuseppe Mucera, coadiuvato al VAR da Camplone. Di seguito la squadra arbitrale al completo.

LAZIO – MANTOVA — Domenica 16/08, h. 21.15

Abritro: Mucera

Assistenti: Cortese – Gentile

IV Uomo: Guida

VAR: Camplone

A.VAR: Giua

I PRECEDENTI CON MUCERA - Si tratta della prima volta che l'arbitro Mucera dirige una partita della Lazio. In passato aveva arbitrato solo la Lazio Primavera in un'occasione, nell'1-1 contro il Milan della stagione 2023/2024.