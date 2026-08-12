Calciomercato Lazio | Pinamonti si può fare? Il nodo è la formula

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sfumato Ivanovic, la Lazio aveva già pronta la sua alternativa: Andrea Pinamonti. Tra sogni di mercato alla Gimenez e altre ipotesi stile Lucca, l'attaccante classe 1999 è il profilo individuato da Formello per soddisfare le richieste di Gattuso. Pinamonti è un profilo avallato dal tecnico, un centravanti che conosce il campionato italiano e che spesso nella sua carriera ha centrato l'obiettivo doppia cifra. La dirigenza della Lazio gode già del 'sì' del calciatore che ha aperto subito a un trasferimento nella Capitale, il nodo resta la trattativa con il club.

LA TRATTATIVA - Come riporta il Corriere dello Sport, la richiesta del Sassuolo è di 15 milioni di euro. Una cifra eccessiva per le casse biancocelesti. Ragione per cui, da Formello stanno provando a studiare una formula alternativa. La Lazio vorrebbe proporre un prestito oneroso da 3 milioni di euro, più 12 di riscatto. Per il momento la dirigenza biancoceleste ha anticipato la concorrenza, ma la trattativa rischia di esser lunga e aprire spazio a possibili inseguitrici. Nella giornata di oggi ci saranno ulteriori contatti, la speranza è che da Formello registrino un'apertura sulla formula per poter continuare ad approfondire i discorsi.

LE ALTERNATIVE - Le alternative a Pinamonti portano i nomi di Piccoli, ma anche dei già citati Lucca e Gimenez. Obiettivi per il momento non trattati, al massimo sondati. Delle evoluzioni potrebbero esserci, però, sull'attaccante del Napoli. Dopo un'annata particolarmente difficile, infatti, da Castel Volturno potrebbero aprire al prestito dell'attaccante ex Udinese. Prima, però, andrà valutato da Massimiliano Allegri.