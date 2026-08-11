Calciomercato Lazio | Fabiani resta su Hautekiet per la difesa: il punto

RASSEGNA STAMPA - Non solo l'attaccante, che al momento resta la priorità. Gattuso ha chiesto alla Lazio anche un difensore, che dovrà arrivare in questo mercato estivo. A maggior ragione visti i problemi di Gigot e Patric, che hanno saltato entrambi la preparazione estiva, e il futuro in bilico di Romagnoli, che sarebbe dovuto andare all'Al Sadd ma è ancora bloccato a Formello.

Per questo, come riportato da Il Messaggero, Fabiani sta lavorando anche a un acquisto nel reparto difensivo. Il nome da seguire è sempre quello di Ibe Hautekiet dello Standard Liegi, per cui il direttore sportivo sta cercando di stringere i tempi. Ma non sarà affatto semplice. E al momento quella per il belga, classe 2002, resta un'operazione in secondo piano: prima di tutto viene il centravanti dopo il 'no' di Ivanovic.