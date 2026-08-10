Mourinho e la frecciata a Guardiola: "Io riposerò quando sarò morto!"

José Mourinho torna a punzecchiare Pep Guardiola, anche senza nominarlo. La rivalità tra i due, cominciata ai tempi delle sfide tra Real Madrid e Barcellona e proseguita negli anni in panchina.

"Alcuni tipi hanno bisogno di un anno sabatico, cosa che odio. Odio quella parola. Per me, un anno sabatico significa debolezza. Non parlarmi di anni sabatici. Non ho mai bisogno di riposare. Riposerò quando sarò morto", queste le parole dello Special One tratte dal suo documentario su Netflix.

Parole che suonano come una frecciata a Guardiola, che in passato si è preso periodi di pausa dalla panchina. Mourinho, invece, rivendica la propria filosofia: niente anno sabbatico, niente pause. Si riposa solo a carriera finita.