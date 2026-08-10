Lazio, Nicolato: "Ivanovic? Ecco cos'è successo. Per l'attacco cercherei..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Nicolato, agente FIFA ed esperto di calcio portoghese, ha parlato di alcuni movimenti di mercato delle squadre di Serie A, soffermandosi anche sulla vicenda Ivanovic-Lazio. Il centravanti del Benfica infatti ha rifiutato di trasferirsi in biancoceleste per giocare la Champions League con il Lens. Di seguito le sue parole.

"Ivanovic e il no alla Lazio? Il Benfica l'ha pagato 20 milioni, ha rifiutato l'offerta del Fenerbahce che ne offriva 40. Oggi il Benfica deve monetizzare, non ha grandi disponibilità economiche, vogliono venderlo ad almeno 50-60, anche se la clausola è a 80. Si farà forse a fine mercato ma stanno già cercando l'alternativa. Credo che se fossi nella Lazio è meglio andare su altri obiettivi. Non investirei 40 milioni, cercherei altri profili, emergenti, magari in mercati secondari in Europa, o anche Spagna, Francia o in Sudamerica".