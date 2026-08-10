Italia, Malagò al centro dell'attenzione: CONI e Lega Calcio scettici su una nomina

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nuovo corso della Nazionale è iniziato tra polemiche e ribaltoni dell'ultimo minuto. Continuano le difficoltà per Giovanni Malagò che, dopo la rottura con Maldini e Leonardo, e l'annuncio di Roberto Mancini come nuovo CT, torna al centro dell'attenzione per la nomina di Diana Bianchedi.

L'ex schermitrice, vicepresidente vicaria del CONI, è stata designata capodelegazione della Nazionale, configurando una scelta che sembrerebbe aver generato parecchi malumori tra i diversi protagonisti del mondo del calcio. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, Luciano Buonfiglio e il CONI sarebbero stati informati della nomina soltanto poche ore prima dell'ufficializzazione, causando perplessità anche da parte della Lega Serie A.

I motivi dello scetticismo sarebbero da ricondurre al tema della possibile incompatibilità di ruolo legata al doppio incarico della Bianchedi, oltre che a una scelta che sembrerebbe arrivata senza un preventivo confronto tra i vari attori. Per il nuovo presidente della FIGC si tratta di una nuova situazione da gestire con attenzione e trasparenza.