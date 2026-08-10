Calciomercato Lazio | Torna di moda un nome a centrocampo: di chi si tratta

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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La Lazio continua a cercare rinforzi in vista dell'inizio della prossima stagione. Dopo le ultime trattative sfumate, e le tante difficoltà riscontrate in sede di mercato, l'ultimo nome tornato di moda riguarda il centrocampo ed è quello di Fabio Miretti. Come riportato dalla Gazzetta.it, infatti, il centrocampista della Juventus non sembrerebbe rientrare nei piani di Luciano Spalletti e il club starebbe cercando una soluzione per garantirgli un minutaggio più elevato.

Tra le squadre interessate al classe 2003 ci sarebbe, dunque, anche la Lazio, che oltre al prestito starebbe valutando l'opzione di un acquisto a titolo definitivo in caso di ulteriori uscite. Sul calciatore si erano già mosse Bologna, Cagliari e Fiorentina.