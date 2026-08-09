Calciomercato Lazio | Ivanovic rischia di saltare: cosa sta succedendo
09.08.2026 07:22 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Dietrofront Ivanovic. Brusca frenata per l'arrivo alla Lazio del centravanti del Benfica, dopo l'accordo trovato con il club nelle ultime ore per un prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il classe 2003 ha dato prorità al Lens perché vuole giocare le coppe europee nella prossima stagione (il club francese disputerà in Champions League). Su di lui ci sono anche il Como e il Real Betis. Ora, vista la volontà del calciatore, la Lazio sembra essere decisamente staccata.
Pubblicato l'8/08 alle 20.50
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.