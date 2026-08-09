FORMELLO - Lazio, sfida al Frosinone per l'ultima amichevole: il punto

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La Lazio si avvia ad affrontare l'ultima amichevole di questo pre campionato. Preparazione ormai terminata: contro il Frosinone (domenica 9 agosto, ore 20:45), la squadra di Gattuso concluderà il giro dei test estivi. Dopo di che inizieranno gli impegni ufficiali, a partire dal Mantova per i trentaduesimi di Coppa Italia (16 agosto, ore 21:15).

In mattina i biancocelesti hanno svolto la rifinitura sul campo di Formello sotto gli occhi dell'ex Pedro, che ha lasciato il club alla fine della scorsa stagione. A bordo campo presente anche Patric, indisponibile da settimane e che si è fermato a parlare con l'attaccante spagnolo. Rispettto all'ultima gara contro l'Ostiamare tornerà a disposizione Dia, che ha smaltito l'affaticamento.

Vanno verso un nuovo forfait, invece, Nuno Tavares, Pellegrini e Przyborek, a cui si aggiungono Gigot, Isaksen, Cataldi, Furlanetto e appunto Patric. Allo Stirpe Gattuso farà le prove generali in vista di domenica prossima: previsti in campo praticamente tutti i titolari. Dubbi sul modulo, se 4-3-3 con Dele-Bashiru o 4-2-3-1 con Ratkov.

Pubblicato l'8/08 alle 21.00