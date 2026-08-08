Calcio in lutto, è morto il padre di Messi: aveva 68 anni ed era affetto da una grave malattia

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Jorge Messi, padre e agente di Lionel Messi, è morto all’età di 68 anni. La notizia è stata riportata dalle principali testate argentini, secondo le quali il decesso è avvenuto ieri sera, alle 22, in una clinica di Rosario, in Argentina. Jorge era da tempo alle prese con una lunga malattia. Marito di Celia Cuccittini e padre di Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol, è stato una figura centrale nella vita e nella carriera del fuoriclasse argentino, accompagnandolo fin dai primi passi nel calcio e restando sempre al suo fianco nei momenti più delicati.

Jorge Messi è stato infatti il principale punto di riferimento di Leo durante gli anni della crescita. Quando il giovane Lionel militava nelle giovanili del Newell’s Old Boys, fu proprio il padre a battersi per ottenere il trattamento ormonale di cui il figlio aveva bisogno. Dopo le difficoltà incontrate in Argentina, Jorge accompagnò Lionel nella scelta di trasferirsi a Barcellona, riuscendo a costruire un accordo che garantisse al figlio la possibilità di curarsi, ma anche un sostegno economico e logistico alla famiglia. Quando l’esperienza catalana sembrava sul punto di interrompersi, fu ancora Jorge a restare accanto al figlio e a sostenerlo nella decisione di continuare.

Un legame che Messi ha ricordato più volte nel corso degli anni. Anche durante il Mondiale 2026, il capitano dell’Argentina aveva parlato delle difficoltà vissute in famiglia dopo le lacrime seguite a un gol. "È per una questione totalmente estranea allo sport, ho passato giorni difficili", aveva spiegato. La famiglia aveva successivamente comunicato che Jorge era sotto controllo medico e in fase di recupero. Ora la scomparsa del padre segna un momento dolorosissimo per Lionel, che perde non solo il proprio agente, ma soprattutto l’uomo che lo ha accompagnato nel percorso che lo ha portato a diventare una leggenda del calcio.