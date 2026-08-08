Lazio, c'è Pedro a seguire l'allenamento. E si rivede anche Patric - FOTO

Rifinitura pre Frosinone con un'ospite speciale. Pedro segue da vicino la nuova Lazio di Gattuso, che sta preparando l'ultima amichevole del pre campionato. Lo spagnolo, che ha lasciato il club dopo la scorsa stagione, ha fatto visita a Formello per vedere (insieme al figlio) il lavoro della squadra, in campo domenica alle 20:45 al Benito Stirpe. Nel video pubblicato nelle storie su Instagram dalla società si intravede anche Patric, seduto in panchina a parlare con l'ex attaccante biancoceleste. Di seguito le immagini.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03