Calciomercato Lazio | Sondaggio per Joselu. Ma Ivanovic è in pole

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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Tutto sull'attacco. La Lazio è concentrata nel regalare un nuovo centravanti a Gattuso. Con ogni probabilità sarà Ivanovic, per il quale c'è l'accordo con il Benfica. Ve l'abbiamo raccontato prima di tutti: l'affare dovrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto. Prima di accelerare per il classe 2003, però, la società biancoceleste aveva valutato anche altri profili.

Uno di questi è Joselu, svincolato dopo l'esperienza all'Al-Gharafa e soprattutto al Real Madrid. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto in uno dei suoi ultimi video su YouTube, a Formello avrebbero fatto un sondaggio per il classe 1990, salvo poi concentrarsi esclusivamente su Ivanovic, con Pinamonti, Gimenez e gli altri sullo sfondo.

Eventualmente lo spagnolo potrebbe essere una seconda scelta, nel caso in cui l'operazione per Ivanovic non dovesse andare in porto. Come spiegato dallo stesso esperto di mercato, Joselu non sarebbe comunque tra i nomi in cima alla lista della Lazio, soprattutto per un questione di età.