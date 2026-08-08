Sana Fernandes, la Lazio è la priorità. L'obiettivo è conquistare Gattuso

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Alla conquista della Lazio. È la missione di Sana Fernandes, che nel suo futuro vede solo biancoceleste. La sua priorità è sfondare a Formello: vuole giocarsi le sue carte in prima squadra, dopo anni da protagonista in Primavera. L'anno scorso è stato l'uomo in più della formazione di Punzi, dopo un prestito al NAC Breda, in Olanda, che l'ha fatto crescere e maturare.

Adesso vuole dimostrare tutto il suo valore con i grandi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il portoghese sta lavorando sodo sul campo per conquistare Gattuso e farsi dare una chance in Serie A. È il suo obiettivo: giocare con la Lazio. Se poi il tecnico dovesse fare altre scelte, solo a quel punto Sana Fernandes e il suo entourage si guarderanno altrove, magari per un prestito in Serie B.

Al momento, però, il classe 2006 pensa solo alla Lazio e nient'altro. Vuole rimanere a Formello e giocarsi le sue carte, per far vedere a tutti ciò che sa fare. Il suo pensiero è ben chiaro, adesso l'ultima scelta spetta a Gattuso e la società, che valuteranno se puntare su di lui o meno. Da parte del giocatore c'è assoluta disponibilità a restare in biancoceleste.

Pubblicato il 07/08