Lazio, Gattuso a LSC: "La squadra ha spirito. I giovani? Sanno giocare a calcio"

Una doppietta di Ratkov e una di Mattia Zaccagni decidono l'amichevole della Lazio contro l'Ostia Mare. Ancora un successo per i biancocelesti che mister Gattuso ha così commentato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Da migliorare c’è sempre, stamattina abbiamo fatto allenamento, ieri è stata una seduta molto dura, siamo contenti per lo spirito e si vede anche in queste gare. Bisogna migliorare su tanti aspetti come quando non abbiamo palla ma la voglia c’è ed è molto importante".

"Con l’Ascoli avevamo fatto meglio, oggi primo tempo non benissimo ma ci sta perché quando metti giocatori che hanno giocato poco insieme non è facile per questo apprezzo voglia di non mollare che è fondamentale. Siamo sulla strada giusta".

"I ragazzi li sto conoscendo bene, hanno spirito. Hanno voglia di fare, poi è normale che non dobbiamo cercare alibi, come il fatto che non ci saranno i tifosi, che il campo a volte non è bello. Noi dobbiamo essere bravi a stare sul pezzo, l’ho detto il primo giorno “dobbiamo mettere l’elmetto e andare” stare sul pezzo, vogliamo fare un calcio di pressione".

"Abbiamo dato 75’ al gruppo che ha giocato meno ad Ascoli, i ragazzi giovani sanno giocare a calcio. Normale che dobbiamo noi inserirli bene nel contesto ma ci stanno. Sono giovani, devono sbagliare per crescere. Siamo contenti di loro e di tutto il gruppo”.

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