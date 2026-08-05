Lazio, il Como ti soffia un talento dalle giovanili: i dettagli

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C'è l'ufficialità, il Como soffia un talento alla Lazio. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, è fatta per il trasferimento di Marco Aurelio Conti al Como. Il club lariano è riuscito a superare la concorrenza di diverse società, tra cui la Fiorentina, che sembrava ormai vicinissima alla chiusura dell'operazione. I viola erano infatti pronti a rinforzare la propria Under 15 con il centravanti della Lazio, ma nelle battute finali il Como ha piazzato il sorpasso decisivo, assicurandosi il giovane attaccante classe 2012, autore di 21 reti in 15 presenze con l’Under 14 Pro.