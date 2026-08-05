Lazio - Ostiamare, derby in casa: Zaccagni sfida il cognato Parigini
05.08.2026 10:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Oggi alle 18.00 la Lazio ospiterà l'Ostiamare, in una sorta di "derby", essendo il club di proprietà di Daniele De Rossi. Ma non sarà l'unico tipo di derby della partita odierna.
Nei giorni scorsi, infatti, la squadra allenata da D'Antoni ha accolto Vittorio Parigini, uno dei giocatori più attesi. L'esterno offensivo, infatti, è sposato con Francesca Zaccagni, sorella del capitano biancoceleste Mattia. A Formello andrà così in scena una sfida dal sapore familiare, con i due cognati avversari per una sera.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.